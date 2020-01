Austrália

Artistas mobilizam-se para ajudar vítimas dos incêndios da Austrália

Centro de operações dos bombeiros que combatem incêndios da Austrália que vai contar com donativos de artistas RFI/Murielle Paradon

Texto por: João Matos

Personalidades do mundo desportivo, como a tenista Ashleigh Barty, depois dos artistas Nicole Kidman e Pink, mobilizam-se na recolha de fundos para as vítimas e os bombeiros dos incêndios na Austrália, que já provocaram 24 mortos e muitos estragos. Várias zonas do sudeste do país continuam às escuras e há muita poluíçao.