Trump destruirá 52 alvos no Irão se Teerão atacar interesses americanos

Presidente americano, Donald Trump, ameaça atacar 52 alvos no Irão se Teerão atacar interesses americanos Reuters

Texto por: João Matos

Ainda não é uma guerra, mas guerra de palavras e guerra psicológica com o Presidente americano Donald Trump ameaçando atacar 52 alvos bem identificados, nomeadamente, culturais, no Irão, se as autoridades iranianas insistirem na vingança da morte do seu general Soleimani por forças americanas. Paris, Moscovo e Pequim apelam à retenção.