Mundo

Paris solidário com Washington

Presidente francês, Emmanuel Macron, com homólogo norte-americano, Donald Trump ludovic MARIN / POOL / AFP

Texto por: Lígia ANJOS

O Presidente francês, Emmanuel Macron, manteve uma conversa telefónica este domingo com o homólogo norte-americano sobre as tensões no Médio Oriente. Paris afirmou estar "solidário" com Washington. Este fim-de-semana, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeu repreendeu os parceiros europeus pela falta de apoio aos Estados Unidos.