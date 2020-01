Pedro Sánchez reconduzido

Pedro Sánchez foi, esta terça-feira, investido presidente do Governo Espanhol.

Numa votação em que apenas precisava de mais votos a favor do que contra, Pedro Sánchez foi, esta terça-feira, investido presidente do Governo Espanhol.

Publicidade Continuar a ler

Falhada a investidura do passado domingo, em que não conseguiu maioria absoluta no Congresso de Deputados, Pedro Sánchez foi hoje reconduzido primeiro-ministro, com 167 votos a favor, 165 contra e 18 abstenções.

Após quase um ano de impasse político e duas eleições gerais, o Partido Socialista e Unidas Podemos chegaram a um acordo de coligação para formar um governo de esquerda.

Ainda assim, a investidura de Pedro Sánchez estava dependente dos votos de deputados independentistas catalães e bascos. São deles as 18 abstenções no escrutínio desta manhã.

Este será o primeiro governo de coligação da democracia espanhola. Pablo Iglesias, o líder de Unidas Podemos será o vice-presidente do novo executivo, o primeiro que rompe com o bipartidismo em Espanha: desde o fim da ditadura, em 1978, só o Partido Popular e o Partido Socialista se tinham sentado no governo.

Com um parlamento bastante fragmentado, em que qualquer maioria pode depender dos apoios independentistas, o maior desafio de Pedro Sánchez será provavelmente conseguir manter a estabilidade política do país nos próximos quatro anos.