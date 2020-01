Irão

Boeing ucraniano despenha-se, não há sobreviventes

Um Boeing 737-800 da Ukrainian International Airlines despenhou-se esta quarta-feira no Irão, pouco depois da descolagem, não há sobreviventes. As autoridades iranianas já recuperaram as caixas negras do avião, porém recusam-se a entregá-las aos americanos da Boeing.