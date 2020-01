Andebol: Portugal derrotou a França no Europeu

Fábio Magalhães, atleta português, participou no triunfo de Portugal por 28-25 frente à França.

A Selecção Portuguesa de andebol venceu a sua congénere francesa por 28-25 num jogo a contar para o Grupo D da fase de grupos do campeonato da Europa da modalidade que decorre na Suécia, na Noruega e na Áustria.

Portugal disputa pela sexta vez o Europeu e começou por venceu a França por 28-25 em Trondheim em território norueguês. No domingo os portugueses defrontam os bósnios e encerram a participação na fase inicial da prova na terça-feira, frente aos noruegueses, sempre em Trondheim.

Para João Moniz, atleta português que actua no Pontault-Combault em França, é uma grande felicidade ver Portugal no Europeu, eles que também admitiu que a Selecção portuguesa tem guarda-redes com muita qualidade.

João Moniz, guarda-redes português do Pontault-Combault

Para Rúben Sousa, atleta português que actua no Sélestat em França, Portugal tem de olhar jogo a jogo nesta prova. Antes do encontro desta sexta-feira, o andebolista luso afirmava que Portugal podia voltar a surpreender a França, algo que já tinha feiro na fase de apuramento para o Euro 2020.