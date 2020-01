Irão reconhece ter abatido por erro avião ucraniano

O Presidente do Irão, Hassan Rohani, lamentou o erro humano que levou a queda do avião de passageiros ucraniano.

O Irão admitiu sábado ter abatido, por erro, o aviao ucraniano que transportava 176 pessoas na quarta-feira e em que não houve sobreviventes. O Pesidente iraniano Hassan Rohani escreveu no Twitter que o país "lamenta profundamente este erro desastroso".O exército reconheceu que o avião foi atingido por um míssil quando sobrevoava uma zona militar e disse que foi um "erro humano" ,num período de crise causada pelo aventureirismo dos Estados Unidos que levou ao desastre.

O Exército iraniano reconheceu sábado ter abatido,por erro, o Boeing 737 da Ukraine Airlines, cuja queda levou a morte das 176 pessoas que se ncontravam a bordo.

Segundo as autoridades do Irão, o erro humano, deve-se à tensão e ao estado de alerta permanente em que estão os militares iranianos, perante a eventualidade de um ataque norte-americano.

O Presidente Hassan Rohani, qualificou de tragédia o sucedido e afirmou que medidas serão tomadas para apurar as responsabilidades.

Por intermédio da rede social twitter, o chefe de Estado irananiano lamentou profundamente o erro trágico e apresentou as suas condolências às famílias das vítimas.

Num comunicado difundido pela televisão pública, o comando dos Guardas da Revolução, corpo de elite do Exército iraniano, que era comandado pelo general Soleimani, afirmou assumir totalmente a responsabilidade da queda do avião.

O Presidente da Ucrânia Volodmyr Zelensky, exigiu a Teerão desculpas oficiais e uma punição severa aos responsáveis pelo acto trágico.Zelensky devia conversar ao telefone com o seu homólogo iraniano Hassan Rohani.

De acordo com o Exército iraniano, no decurso da sua descolagem, o avião das linhas aéreas ucranianas teria sobrevoado uma zona militar.

Até este sábado, as autoridades de Teerão tinham negado qualquer implicação no Boeing abatido,horas depois de o Irão ter disparado mísseis contra bases americanas no norte do Iraque, como retaliação ao assassínio do general Qasssem Soleimani pelos Estados Unidos, no dia 3 de Janeiro.

O chefe da diplomacia iraniana Mohammad Javad Zarif, considerou que um erro humano provocado pelo aventureirismo dos Estados Unidos, resultou no desastre.

Zarif pediu, em nome do Irão, desculpas às famílias das vítimas, assim como aos países donde elas são oriundas.

Morreram 176 pessoas, das quais a maioria eram iranianos e canadianos.

Segundo o Presidente Emmanuel Macron,que conversou ao telefone com o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, a França será associada ao inquérito internacional sobre o trágico acidente.

As autoridades de Teerão, que já recuperaram os gravadores de voo (caixas pretas) informaram que representantes do Canadá e dos Estados Unidos, participarão na análise do conteúdo das referidas caixas, que levará entre quatro e oito semanas.