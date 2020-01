Portugal

Portugal: Rui Rio vence primeira volta do PSD

O candidato à liderança do Partido Social Democrata (PSD) e actual presidente do partido, Rui Rio. Porto, 12 de Janeiro de 2020. JOSÉ COELHO/LUSA

Texto por: RFI

Em Portugal, Rui Rio venceu a primeira volta das eleições directas para a liderança do PSD, na oposição, com 49,44%, e vai disputar uma segunda volta com Luís Montenegro, que obteve 41,26%.