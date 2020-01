Portugal apurou-se para fase seguinte no Europeu de andebol

Festejos da Selecção Portuguesa que se apurou para a segunda fase do Campeonato da Europa de andebol.

A Selecção Portuguesa de andebol apurou-se para a ronda principal do Campeonato da Europa da modalidade, após ter vencido a França e a Bósnia-Herzegovina, beneficiando igualmente da derrota da França com a Noruega, por 28-26.

Publicidade Continuar a ler

Portugal, que se tinha apenas qualificado uma vez para a ronda principal, em 2002, na Suécia, na primeira edição do Europeu com o actual formato competitivo, voltou a fazer história.

Recorde-se que os portugueses integravam um dos grupos mais complicados com a França, que arrecadou vários títulos mundiais, europeus e olímpicos, e a Noruega, anfitriã da prova que já subiu várias vezes aos pódios dos diferentes Europeus.

Portugal, que se impôs na sexta-feira à França por 28-25 e no domingo à Bósnia por 27-24, totaliza quatro pontos, os mesmos que a Noruega, no Grupo D da fase preliminar que decorre em Trondheim em território norueguês. Os dois países estão apurados para a fase seguinte e vão lutar pelo primeiro lugar na terça-feira 14 de Janeiro com o duelo entre os noruegueses e os portugueses.

Em entrevista à RFI, Alexandre Reis, jornalista no Jornal Record que está na Noruega, este apuramento não é uma surpresa visto que a Selecção Portuguesa deu um salto qualitativo nestes últimos meses.

Alexandre Reis, jornalista desportivo

A França e a Bósnia-Herzegovina foram eliminadas da prova e vão defrontar-se apenas para cumprir calendário.