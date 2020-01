Rali Dakar: Carlos Sainz e Ricky Brabec, vencedores em 2020

O espanhol Carlos Sainz (Mini), na categoria dos automóveis, e o norte-americano Ricky Brabec (Honda), na vertente das motas, foram os grandes vencedores do Rali Dakar 2020 que decorreu pela primeira vez na Arábia Saudita.

A 12ª e última etapa do Dakar 2020 decorreu nesta sexta-feira 16 de janeiro entre as cidades de Haradh e de Qiddiya, na Arábia Saudita.

Carlos Sainz venceu geral

O vencedor da última etapa foi o qatari Nasser al-Attiyah (Toyota), no entanto na geral, o piloto qatari terminou no segundo lugar a 06 minutos e 21 segundos do vencedor, o espanhol Carlos Sainz (Mini).

Quanto ao francês Stéphane Peterhansel e ao seu navegador português Paulo Fiúza (Mini) terminaram no 3° lugar a 09 minutos e 58 segundos do vencedor da prova.

Ricky Brabec, rei das motas

O piloto chileno José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) venceu a derradeira etapa da prova, no entanto foi um outro piloto da marca japonesa que arrecadou o titulo, o Norte-Americano Ricky Brabec (Honda). O piloto dos Estados Unidos venceu pela primeira vez a prova.

No segundo lugar acabou o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 16minutos e 26 segundos do vencedor, enquanto a terceira posição ficou na posse do australiano Toby Price (KTM) a 24 minutos e 06 segundos do piloto norte-americano.