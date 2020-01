Líbano

Violência policial durante revolta de manifestantes contra crise no Líbano

Revolta de manifestantes contra crise económica no Líbano REUTERS/Mohamed Azakir

Texto por: João Matos

Os libaneses continuam sem governo e a viver em crise social e económica com manifestações na capital do país, Beirute. Ontem à noite mais de 400 manifestantes foram feridos nos mais violentos confrontos com a polícia desde o início do protestos em outubro passado.