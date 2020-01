Activistas pelo clima deram início esta segunda-feira a uma marcha pelos Alpes Suíços até Davos. No Fórum Económico Mundial querem relembrar aos líderes mundiais que não há planeta B.

Centenas de activistas do clima, de todas as idades, pedem ao Fórum Económico Mundial e aos líderes mundiais que se responsabilizem pelas questões climáticas. Dizem que o aquecimento global do planeta deve ser o assunto principal de Davos.

A caminhada climática de 40 quilómetros começou, esta segunda-feira, pelas 13:00 locais pelos Alpes. Na frente uma faixa onde se lê "Crise climática: um fracasso económico global". A última etapa para a estância de Davos, onde a partir de amanhã arranca a 50.ª edição do Fórum com a presença de vários líderes políticos mundiais.

Os activistas denunciam a imoralidade de Davos e da classe bilionária que todos os anos se reúne para comemorar os seus excessos.

Este ano, Greta Thunberg a activista sueca é esperada no fórum onde deve discursar logo após o do Presidente dos EUA, Donald Trump. A grande ausente será, segundo o The Guardian, Isabel dos Santos que a braços com o “Luanda Leaks” viu o seu nome riscado da lista dos participantes

No Fórum Económico Mundial, que decorre terça e quarta-feira, são esperados 50 chefes de Estado e de Governo e cerca de 2.800 participantes.