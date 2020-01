Trump fala do sucesso da economia americana no forum económico de Davos

Trump discurso no forum económico mundial de Davos 2020 sobre sucesso da economia americana

Começou em Davos na Suíça o fórum económico mundial com o primeiro dia dominado pelo discurso do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na sua alocução o chefe da Casa Branca, destacou a pujança da economia e das empresas americanas e fustigou os profetas da desgraça que são os ecologistas.

No primeiro dia do fórum económico de Davos, o presidente americano, Donald Trump, discursou perante líderes políticos e económicos mundiais, pondo a tónica no crescimento da economia americana.

Donald Trump, disse que os Estados Unidos estão em pleno crescimento económico com uma explosão económica sem precedentes na história mundial.

Donald Trump, Presidente americano no Forum económico de Davos

"Hoje sinto-me orgulhoso em declarar aqui que os Estados Unidos estão a viver uma explosão económica jamais conseguida na história mundial.

"Retomamos o ritmo normal de produção, readquirimos o nosso espírito e vontade de ganhar e estamos a relançar a máquina pujante das nossas empresas.

"Os Estados Unidos vivem uma época de prosperidade e estão a ganhar de novo como nunca aconteceu na sua historia. Só na semana passada os Estados Unidos concluíram dois extraordinários acordos comerciais.

"O acordo entre os Estados Unidos e a China, e aquele que assinámos com o México e o Canadá, são dois dos maiores acordos comerciais jamais assinados, isto tudo pronto e concluído na mesma semana."

Trump fustiga ecologistas profetas da desgraça

O Presidente americano referiu-se igualmente às questões ecológicas que preocupam a comunidade internacional, denunciando os "profetas da desgraça".

Sem mencionar explicitamente a questão das alterações climáticas, Donald Trump, apelou à rejeição dos "profetas da desgraça e seus prognósticos de apocalipse".

Donald Trump, qui retirou em 2015 os Estados Unidos do acordo de 2015 sobre o clima, anunciou que o seu país vai apoiar uma iniciativa lançada pelo forum económico mundial para plantar mil milhões de árvores.

"Vivemos numa época de optimismo e não do pessismismo e desde os anos 1960 que os verdes e ecologistas fazem previsões de crise de explosão da população, duma grande fome nos anos 70 e do fim do petróleo nos anos 80.

"Não deixaremos que o socialismo radical destrua a nossa economia, arruíne o nosso país ou suprima a nossa liberdade", sublinhou o presidente Donald Trump.

