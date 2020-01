Vigilância em todo o mundo após surto do vírus detectado na China

Macau, as autoridades sanitárias anunciaram que foi identificado no território o primeiro caso do vírus Wuhan detectado na China que para além de causar pneumonias virais já provocou 17 mortos e centenas de pessoas infectadas. Um caso detectado em Macau, outro nos Estados Unidos e vigilância na Europa.

Primeiro caso do vírus detectado na China chegou ao território de Macau com as autoridades locais a adoptar medidas de prevenção e de controlo para combater a sua transmissão.

O caso do coronavírus foi detectado numa mulher de 52 anos proveniente da cidade chinesa de Wuhan, onde foi despoletado o vírus, e que chegou a Macau no dia 19 de janeiro.

Após os testes ficou confirmado que a mulher ficou infectada pelo vírus encontrando-se no Centro Hospital Conde de S. Januário, onde recebe tratamento médico, como paciente de alto risco.

As autoridades de Macau anunciaram medidas de reforço de prevenção e controlo nas escolas e vários serviços do território, numa altura em que há muita mobilidade das pessoas, neste período das férias do Ano Novo Lunar.

Para José Rocha Dinis, do jornal Tribuna de Macau, as pessoas, sobretudo, mulheres grávidas, crianças e velhos estão preocupadas porque há uma grande mobilidade entre a China continental e Macau.

José Rocha Dinis do jornal Tribuna de Macau

De notar que o vírus da família do Sras, surgido em dezembro último em Wuhan, no centro da China, já provocou até agora 17 mortos no terrritório continental chinês para além de causar centenas de pessoas infectadas em vários países asiáticos entre os quais a Coreia do Sul ou a Tailândia.

Nos Estados Unidos, foi detectado o primeiro caso duma mulher infectada pelo vírus e de origem de Wuhan.

Por cá na Europa, as autoridades britânicas e italianas anunciaram medidas de vigilância de passageiros provenientes de Wuhan.

Em França, são distribuídas mensagens de precaução nos voos directos entre aeroportos franceses e da cidade chinesa de Wuhan, na China.

