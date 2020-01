Coronavírus: Mais de 80 mortos

O último balanço da epidemia coronavírus aponta para 81 mortos e 2835 infectados. O governo chinês decidiu prolongar as férias de ano novo para tentar travar a propagação da doença que está a suscitar pânico entre os turistas do mundo inteiro.

As autoridades sanitárias recensearam 2.835 casos em território chinês, um número que registou um aumento de 30% quando comparado com domingo, a metade dos infectados se encontra na província de Hubei, no centro do país.

O governo chinês tenta jogar a carta da transparência, de forma a evitar as críticas que acompanharam a epidemia Sras (síndrome respiratório aguda grave), entre 2002 e 2003. Cerca de 800 pessoas perderam a vida.

O autarca de Wuhan, Zhou Xianwang, veio fazer o seu “meia culpa” durante uma entrevista ao canal público de televisão CCTV, afirmando que a municipalidade não soube gerir a crise e mostrando-se disponível a apresentar demissão.

As autoridades decidiram prolongar as férias de ano novo para tentar travar a propagação da doença que está a suscitar pânico entre os turistas do mundo inteiro.

O ministro chinês da saúde, Ma Xiaowei, disse ontem que o período de incubação do vírus é de 14 dias, a Organização Mundial da Saúde diz que o período vai de dois a dez dias.

O director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deslocou-se este fim-de-semana à China e no final do encontro que manteve com os responsáveis locais afirmou que a epidemia dos coronavírus “ainda não é uma urgência sanitária mundial, mas pode vir a sê-lo”.

Até agora foram registados casos de pessoas infectadas com o coronavírus, em 16 países, entre eles na China, na França, nos Estado Unidos, na Austrália, na Coreia do Sul e no Japão.

Angola, Moçambique e Cabo Verde anunciaram uma série de medidas para prevenir eventuais casos de contaminação pelo coronavírus.

