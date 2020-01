Morreu monstro sagrado do Basquetebol americano Kobe Bryant

Estados Unidos, Kobe Bryant, legenda do basquetebol americano que jogou na mítica equipa NBA, morreu ontem na companhia da filha Giana e 7 outras pessoas quando o seu helicóptero se despenhou em Los Angeles, na Califórnia.

Kobe Bryant, monstro sagrado do basquetebol americano, morreu ontem com a idade de 41 anos, na companhia da filha de 13 anos, Giana e outras 7 pessoas, quando o helicóptero em que viajam se despenhou nas colinas de Calabasas, no noroeste de Los Angeles, Califórnia.

O basquetebolista americano acompanhava a filha Giana, que era uma grande esperança do basquetebol feminino a um jogo da modalidade.

Kobe Bryant, passou 20 temporadas no mítico clube de Los Angeles de NBA, ganhando com a sua equipa 5 títulos de campeão.

Eleito melhor basquetebolista na temporada de 2007-2008, Kobe, fez parte dos 7 basquetebolistas que marcaram mais de 30.000 pontos durante a sua carreira.

Foi seleccionado 18 vezes para o All Star Game, onde pontuavam os melhores jogadores da temporada, nomeadamente, em 1998, com apenas 19 anos.

Kobe Bryant medalha olímpico em 2008 e 2012

Kobe foi medalha de ouro olímpico com a selecção americana em 2008 e 2012, retirando-se definitivamente do basquetebol em 2016.

Depois dessa data, Kobe Bryant, passou a ser um homem de negócios criando a sua empresa de investimentos, Bryant Stibel, na produção cinematográfica.

A sua curta metragem de animação, "Dear Basketball" ganhou um Oscar em 2018.

Basquetebolistas do mundo inteiro, tendo na primeira linha seus amigos, também eles grandes estrelas do basquetebol, como Michael Jordan, também do NBA, Shaquille O'Neal, com quem jogou ou o franco-americano, Tony Parker, prestam uma grande homenagem ao monstro sagrado que foi Kobe Bryant.

A família do basquetebol mundial está de luto!



