Plano de Trump afirma que Jerusalém é capital de Israel una e indivísivel

O Presidente dos Estados Unidos e o Primeiro-ministro de Israel, na Casa Branca, durante a apresentação do plano de paz americano para o Médio-Oriente. 28 de Janeiro de 2020. Captação d'ecrã/RFI

Texto por: RFI

O Presidente Donald Trump,na presença do Primeiro-ministro de Israel Benyamin Netanyahu e membros da comunidade judaica americana, apresentou terça-feira em Washington o seu plano de paz para o Médio-Oriente.De acordo com o chefe de Estado americano, a maioria dos países árabes consideram que chegou o momento de concluir a paz e criar um Estado em que os palestinianos possam realizar as suas aspirações e viver na prosperidade.