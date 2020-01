Saúde/China

Coronavírus: medidas contra propagação à escala global

A epidemia de coronavírus na China leva utentes a desertar a rede de Metropolitano de Pequim.26 de Janeiro de 2020 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Texto por: RFI

A epidemia do coronavírus que já infectou 7,700 pessoas e provocou a morte de 170 na China, leva vários países a repatriarem da cidade de Wuhan os seus concidadãos e companhias aéreas a suspender os seus voos para o país asiático. Na Europa,os organizadores de cruzeiros,MSC Cruises e Costa Cruises, cancelaram as viagens provenientes da China.E em Civitaveccchia, próximo de Roma, na Itália, um navio de cruzeiros com mais de 7000 passageiros,dos quais 6000 turistas, vindo de Palma de Maiorca, não foi autorizado a atracar, não obstante o facto de que dois casos suspeitos de coronavírus foram dados como negativos.