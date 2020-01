Brexit: Dia D

Após três anos de um longo processo de divórcio, o Reino Unido torna-se hoje no primeiro país a deixar a União Europeia. Segue-se agora um período de transição que vai estabelecer a futura relação entre ambas as partes.

No Reino Unido, o `Brexit` vai ser assinalado hoje com um discurso do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e com várias manifestações populares a favor e contra a saída do país da União Europeia.

Após três anos de um longo processo de divórcio, os presidentes das instituições europeias admitiram "sentimentos mistos" face ao `Brexit`.

A presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen, afirmou que amanhã, "quase meio século depois, a adesão do Reino Unido à UE termina", acrescentando que quando os britânicos aderiram à organização, o projecto europeu contava apenas seis Estados-membros.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, referiu que se trata de "um dia excepcional para a UE, fora do comum para o projecto europeu".

Por seu lado, o presidente do Parlamento, David Sassoli, enfatizou a unidade mostrada pelo 27 durante o longo processo do `Brexit` e assegurou que a partir de amanhã há que iniciar com o Reino Unido uma nova relação.

A comissária europeia portuguesa Elisa Ferreira afirmou saída do Reino Unido da União Europeia é “um momento triste” e que “muita gente não percebe”, incluindo “metade dos cidadãos ingleses” qual “a vantagem desta rutura”.

Segue-se agora um período de transição que vai estabelecer a futura relação entre ambas as partes. Sem um novo acordo ou prorrogação do período de transição, sectores como os do comércio e transportes, entre outros, correm o risco de sofrer grandes perturbações.

