Coronavírus

OMS declara emergência de saúde internacional

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director geral da OMS REUTERS/Denis Balibouse

Texto por: RFI

A Organização Mundial da Saúde qualificou ontem a epidemia do coronavírus estado de emergência de saúde internacional. A OMS opôs-se porém a todas as restrições de viagens e trocas comerciais com a China.