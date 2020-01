Fim de uma relação tumultuosa

Esta sexta-feira à meia-noite, 23 horas de Londres, o Reino Unido deixa de fazer parte da União Europeia. A cronologia de um relação tumultuosa entre Londres e a União Europeia.

"Devemos construir uma fora de Estados Unidos da Europa", afirma Winston Churchill em 1946, apesar do Reino unido não participar nos primeiros passos da construção europeia de 1957.

O general de Gaulle veta, por duas vezes, o pedido de adesão do Reino Unido, em 1963 e 1967.

Londres acabar por se juntar à CEE em 1973, mas nunca deixa de ocupar um lugar singular.

Em 1979, Margaret Thatcher queixa-se do facto de Londres pagar mais do que recebe no orçamento europeu,"pedimos que nos devolvam o nosso dinheiro". Thatcher consegue reduzir a contribuição britânica no orçamento europeu.

O braço-de-ferro não acaba aqui, em 1990, Margareth Thatcher afasta as propostas institucionais de Jacques Delors.

A cada novo tratado, o Reino Unido negocia opções de derrogações, os famosos opt-out. Londres não participa aos acordos de Schengen nem aos acordos do Euro.

Em 2013, face ao crescente eurocepticismo, David Cameron anuncia um referendo sobre continuação do Reino Unido na União Europeia. Três anos depois, os britânicos votam a favor do Brexit. David Cameron demite-se e Theresa May assume a continuação do processo do Brexit.

"Brexit significa Brexit"

As negociações com os europeus complicam-se e a classe política britânica divide-se. Theresa May perde maioria absoluta no parlamento e vê três vezes o acordo de saída da União Europeia chumbado. Theresa May demite-se; "foi com uma enorme e duradoura gratidão que tive a oportunidade de servir o país que amo”.

Boris Johnson retoma o mesmo lema "get Brexit done", executar o Brexit. A hipótese de uma saída sem acordo volta a surgir no final do mês de Agosto, e suspende o parlamento.

Ao contrário do que se esperava, Boris Johnson consegue negociar um novo acordo, abrindo a via do divórcio.

Peça Reino Unido na União Europeia

