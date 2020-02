Começa nova era para Reino Unido após saída da União Europeia

Dia 1 da saída do Reino Unido da União europeia. Uma nova era que começa para o povo britânico, declarou o primeiro ministro, Boris Johnson, sublinhando que o povo recuperou a sua liberdade e passa a ser dono do seu destino. Mas quer negociar acordos comerciais com Bruxelas e com Washington, como povo livre e independente.

Acto consumado! O Reino Unido já está fora da União Europeia. Depois de 47 anos nas lides europeias, o Reino Unido iniciou uma nova era com tem como objectivo fundamental ter relações comeciais com Bruxelas ma stambém com Washington.

"A cortina está aberta para um novo acto da peça teatral nacional", declarou ontem à noite o primeiro ministro Britânico, Boris Johson, numa mensagem à nação às 23 horas de Londres, momento histórico em que o país deixou a União europeia.

"Despedida da UE", titulou The Times, "o dia em que dissemos adeus", replicou The Guardian ou "o Reino Unido corta finalmente os laços com a UE", segundo Financial Times.

Para já, Boris Johnson, prometeu reunificar o país dividido desde o referendo de 2016 e vai lançar um programa de investimentos na educação, saúde e aumentar o salário mínimo. "

"Este é o despertar duma nova era com a aposta nas oportunidades da vida e da sua família, com tudo a depender do país onde se cresceu", sublinhou Boris Johnson.

Boris Johnson terá de reunificar o país, enquanto Europa está triste

Mas o primeiro ministro britânico, terá que encontrar igualmente soluções para os quase 5 milhões e meio de habitantes da Escócia que tem um estatuto semiantónomo no Reino, mas contra ao Brexit e a favor duma permanência na União europeia.

Para tal, há que haver um referendo, caucionado pelo primeiro ministro Boris Johson, que se recusa a tal, rumo a uma indepêndência da Escócia, que por ora é do domínio apenas teórico.

Na Europa, a saída do Reino Unido, provoca reacções controversas e alguma tristeza. Numa carta enviada ao povo britânico, o Presidente francês, Emmanuel Macron, evoca sua "tristeza" e fala de um "choque" para os europeus.

Também, a chanceler alemã, em fim de mandato, Angela Merkel, descreveu o Brexit como um momento triste que constituía uma viragem para a Europa.

