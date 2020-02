Palestina

Presidente Abbas rejeita plano de Trump sobre conflito israelo-palestiniano REUTERS/Mohamad Torokman

Texto por: João Matos

O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, anunciou hoje a ruptura das relaçes com Israel e com os Estados Unidos, durante uma reunião da Liga árabe, no Cairo. Abbas declarou que o plano do presidente americano Donald Trump viola os acordoscom Israel em 1993. A Liga árabe rejeita o plano que é "injusto" e que "não respeita os direitos fundamentais e as aspirações do povo palestiniano".