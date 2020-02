Iraque

Novo PM do Iraque contestado nas ruas da capital e no sul do país

Novo primeiro Ministro Mohammed Tawfiq Allawi, contestado por manifestantes em Bagadade Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS

Texto por: RFI

No Iraque, a capital Bagdad e várias cidades do sul foram hoje palco de manifestaçes contra a nomeação do primeiro-ministro, Mohammed Allawi, pelo presidente Barham Saleh. Ele tem de formar governo, após semanas de crise política e dois meses da demissão do seu predecessor devido a protestos de manifetantes.