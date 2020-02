Reino Unido

Polícia britânica suspeita ataque terrorista no sul de Londres

Texto por: RFI

No Reino Unido, duas pessoas ficaram feridas num ataque com arma branca em Streatham, no sul de Londres. O ataque foi classificado como terrorista pelas autoridades e o atacante foi abatido a tiro por agentes da polícia britânica.