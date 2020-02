Os partidos Democrata e Republicano iniciam na segunda-feira,no Estado de Iowa, o longo processo de escolha dos seus candidatos às eleiçoes presidenciais americanas de 3 de Novembro.Os democratas têm mais de 20 candidatos, dos quais o favorito é Joe Biden e os republicanos apenas 4, entre eles o presidente Donald Trump.

Depois de sete debates e da desistência de alguns dos candidatos, as primárias democratas e republicanas para a eleição presidencial americana de 3 de Novembro, iniciam na segunda-feira no estado de Iowa a primeira votação para a escolha dos pretendentes à Casa Branca.

A nove meses da eleição de Novembro, os analistas reconhecem que depois do abandono de vários candidatos, nomeadamente a democrata Kamala Harris,a diversidade étnica dos Estados Unidos não está representada pelos onze pretendentes ainda em liça, para a investidura dos dois principais partidos americanos.

Nas fileiras democratas a escolha deverá ser feita entre dois homens, veteranos da cena política dos Estados Unidos, o antigo vice-presidente Joe Biden, favorito, e o senador Bernie Sanders, que há quatro anos foi rival dainfeliz Hilary Clinton.

No seio dos republicanos, com quatro candidatos em liça, o presidente cessante Donald Trump tem práticamente assegurada a sua investidura para disputar um segundo mandato na Casa Branca. A escolha definitiva do candidato republicano terá lugar durante a Convenção de 24 a 27 de Agosto em Charlotte, na Carolina do Norte.

De acordo com os analistas, a votação do caucus de Iowa, poderia dividir um pouco mais os democratas, porque o resultado de segunda-feira determinará a orientação futura da campanha dos democratas.

A Convenção democrata, para a investidura do seu candidato definitivo, decorrerá de 13 a 16 de Julho em Milwaukee, no Wisconsin.

Em Iowa, o social-democrata Bernie Sanders lidera, com 28% das intenções de voto, secundado por Joe Biden com menos sete pontos.

Arranque de primárias americanas determinará campanha de democratas 03 02 2020

