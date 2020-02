Boris Johnson recusa regras europeias

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, defendeu esta segunda-feira que o Reino Unido não está obrigado a cumprir as regras europeias para assinar um acordo comercial com a União Europeia.

Publicidade Continuar a ler

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não podia ser mais claro quando apresentou hoje o plano para as negociações pós-Brexit com Bruxelas.

"Não há necessidade de um acordo de comércio livre que envolva a aceitação de regras da União Europeia em matéria de política de concorrência, subsídios, protecção social, meio ambiente ou algo semelhante. A UE deve ser obrigada a aceitar as regras do Reino Unido”, afirmou na apresentação da posição de princípio do Governo britânico para as negociações com Bruxelas, Boris Johnson.

A União Europeia tem insistido na necessidade de o governo britânico se comprometer a respeitar as regras europeias para evitar situações de concorrência desleal entre vizinhos tão próximos.

No entanto, Boris Johnson está disposto a sacrificar o acesso ao mercado único europeu. Quer um acordo do estilo que a União Europeia tem com o Canadá, que eliminou taxas e quotas sobre a maioria das mercadorias, mas mantém barreiras ao sector dos serviços.

Se não for possível, o Reino Unido pode juntar-se à Austrália, que mantém relações com os 27 sem um acordo de comércio.

Independentemente do resultado das negociações sobre o comércio, Londres quer manter uma cooperação próxima na área da segurança.

No domingo, a capital britânica foi palco de mais um ataque terrorista que deixou três pessoas feridas. O responsável, um extremista islâmico, foi abatido. Tinha saído há poucos dias da prisão e estava a ser vigiado. O governo pretende introduzir medidas urgentes para impedir a liberdade automática após o cumprimento de parte da sentença.

Mais pormenores com o nosso correspondente em Londres, Bruno Manteigas.

Peça correspondente em Londres

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro