Wuhan reforça restrições

A China avança para um novo balanço de 362 mortos. Esta segunda-feira ficou concluída a construção de uma nova unidade hospitalar que dispõe de mil camas, estando já a ser construída uma outra unidade com capacidade para 1.500 doentes.

Publicidade Continuar a ler

A China terminou a construção de um hospital com mil camas para os doentes do novo coronavírus, que já tirou a vida a 362 pessoas e infectou mais de 17 mil, confirmaram as autoridades chinesas esta segunda-feira.

Os habitantes de Hubei, província onde surgiu a epidemia, não devem regressar ao trabalho antes do dia 13 e o reinício das aulas também foi adiado.

Os mercados chineses abriram em forte queda na sua primeira sessão desde 23 de Janeiro.

Segundo a agência oficial de notícias Xinhua, a Força Aérea do Exército de Libertação Popular está a enviar equipas médicas militares e mantimentos para Wuhan.

Entretanto, em Wuhan as restrições em foram reforçadas. As autoridades decidiram que apenas um membro de cada família pode sair à rua para comprar bens essenciais de dois em dois dias.

A China enfrenta um crescente isolamento internacional devido ao cancelamento ou condicionamento de voos de e para cidades chinesas.

Os médicos de Hong Kong aprovaram uma greve para forçar as autoridades do território a fecharem os acessos à China. A medida deve suspender o atendimento em serviços não urgentes a partir desta segunda-feira.

Hong-Kong encerrou portos e pontes ao continente e Pequim não esconde irritação. As autoridades chinesas acusaram os Estados Unidos não só de por falta de assistência desde o início da crise como de ter agravado a situação.

Desde Dezembro, já surgiram 17.205 casos da doença em toda a China. Na quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou o vírus uma emergência de saúde pública internacional.

Este domingo morreu a primeira pessoa infectada fora da China, nas Filipinas. Um cidadão chinês de 44 anos, natural de Wuhan.

Além do território continental da China e das regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong, há mais casos de infecção confirmados em 24 países.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro