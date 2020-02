Reino Unido

Daesh reivindica ataque de Londres

Bairro de Streatham, no sul de Londres, 2 de Fevereiro. (imagem ilustrativa) Getty Images/Kypros

Texto por: Lígia ANJOS

O grupo terrorista Estado Islâmico (E.I.) reivindicou o ataque que feriu três pessoas em Streatham, no sul de Londres. Desde ontem que as autoridades trataram o incidente como "relacionado com terrorismo" islâmico.