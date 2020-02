Coronavírus: Aumenta para 490 número de vítimas mortais

Impacto no consumo dos chineses é o pior efeito da epidemia na economia. Na foto, um mercado de Hong Kong. (04/02/2020)

O número de mortos provocados pelo novo coronavírus subiu esta quarta-feira, para 490, com 64 mortes registadas na China nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades de saúde de Pequim.

Milhões de habitantes chineses receberam esta quarta-feira ordem para permanecer em quarentena em casa, em cidades com as ruas encerradas, enquanto as autoridades tentam travar a epidemia de coronavírus que já matou 490 pessoas.

A preocupação mundial aumenta à medida que mais países registam casos que não foram importados da China.

A China contabiliza 490 vítimas fatais e mais de 24.000 casos em todo o território, muitas cidades chinesas aplicaram restrições nos últimos dias, em áreas afastadas da província de Hubei, o epicentro da epidemia, numa tentativa desesperada de travar o vírus.

A epidemia afecta a vida de mais de 56 milhões de habitantes da província de Hubei, que tem a cidade de Wuhan como capital, e onde os habitantes estão em quarentena forçada desde a semana passada.

As cidades da província de Zhejiang - Taizhou, Wenzhou e partes de Ningbo - aplicaram as mesmas medidas, afectando 18 milhões de pessoas.

Em Hangzhou, que fica a cerca de 175 km de Xangai, levantaram-se barreiras para bloquear as ruas que levam à sede da empresa de tecnologia chinesa Alibaba, enquanto um avião de combate sobrevoa a região em círculos para controlar os movimentos.

"Por favor não saiam! Não saiam!"

"Por favor não saiam! Não saiam!", afirma uma voz nos alto-falantes, que também recomenda o uso de máscara, lavar as mãos regularmente e informa sobre a presença de qualquer pessoa proveniente de Hubei.

Apenas uma pessoa por residência pode sair a cada dois dias para comprar produtos de primeira necessidade.

Em Hong Kong, as corridas aos supermercados são surpreendentes; "as pessoas correm às lojas para comprar sobretudo os produtos de higiene. As prateleiras ficaram vazias em pouco tempo. Há longas filas nas farmácias", descreve Jason Santos, português residente em Hong Kong.

Médicos suspeitam da primeira transmissão vertical" da doença

Um bebé nascido na China há apenas 30 horas está infectado pelo novo coronavírus, informa a agência de notícias francesa France Presse que cita a imprensa estatal chinesa.

A Televisão Central da China cita especialistas que afirmam que poderia ser um caso de "transmissão vertical", referindo-se a infecções transmitidas de mãe para filho durante a gravidez, parto ou imediatamente após o parto. A mãe foi testada positivamente para o vírus antes de dar à luz.

A agência oficial de notícias Xinhua informou na segunda-feira que um bebé nascido na semana passada de uma mãe infectada tinha sido testado como negativo.

Macau encerra casinos e serviços

O chefe do Governo de Macau determinou, esta terça-feira, o fecho de casinos, cinemas, teatros, bares, discotecas, ginásios, e vários outros espaços, para prevenir o risco de contágio do novo coronavírus chinês. O fecho dos casinos "é vista com a medida mais radical até ao momento", explica Jason Santos, professor de português em Hong Kong.

"Os casinos são, talvez, a fonte de receitas mais importante para a região administrativa de Macau. O fecho dos casinos foi uma medida necessária já que um dos empregados, que trabalhava num dos casinos, é uma das pessoas infectadas. Os casinos são sítios extremamente perigosos numa epidemia destas, uma vez que existe contacto directo entre milhares de pessoas", descreve.

Jasons Santos, residente em Hong Kong

Quarentenas

A epidemia levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar emergência de saúde mundial. Vários governos estabeleceram restrições de viagens e companhias aéreas suspenderam voos para e a partir da China.

Duas mortes foram registadas fora da China continental, uma em Hong Kong e outra nas Filipinas.

O director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou as medidas drásticas adoptadas pela China. "Temos uma oportunidade de actuar graças a estas medidas. Não podemos desperdiçá-las", disse.

As medidas de prevenção aumentam em todo o mundo. Em Hong Kong, território semi-autónomo chinês, foram registados um óbito e há 21 casos confirmados. O governo anunciou que todas as pessoas procedentes da China continental passam a ser submetidas, desde sábado, a uma quarentena obrigatória de duas semanas.

