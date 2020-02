Morreu o actor Kirk Douglas, aos 103 anos

Kirk Douglas morreu esta quarta-feira. O actor faleceu aos 103 anos. A comunicação da morte foi feita pelo filho, o actor Michael Douglas.

Kirk Douglas era considerado uma das últimas glórias de Hollywood, tinha 103 anos e uma carreira com mais de 60. Em 1996, recebeu um Óscar Honorário.

“É com enorme tristeza que eu e os meus irmãos anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje, aos 103 anos”, escreveu Michael Douglas, filho do actor.

“Para o mundo inteiro, ele era um lenda, um actor da Era de ouro dos filmes que viveu bem os seus anos dourados, um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas em que acreditava estabeleceram um padrão para todos nós aspirarmos”, escreveu o actor de 75 anos na página de Facebook.

“A vida de Kirk foi bem vivida e ele deixou um legado no cinema que perdurará por gerações futuras e uma história como um filantropo de renome que trabalhou para ajudar o público e trazer a paz ao planeta”, escreve ainda Michael Douglas.

Kirk Douglas ficou conhecido por filmes como “Spartacus” (1960), escrito por Dalton Trumbo, “Champion” (1949) ou “Dois Homens… Dois Destinos”, tendo trabalhado com actrizes como Lauren Bacall, Doris Day e outros dos grandes nomes do cinema como o realizador Stanley Kubrick.

Kirk Douglas nasceu a 9 de Dezembro de 1916 no estado de Nova Iorque. Em 1943 casou-se com actriz Diana Dill, com quem teve dois filhos. Depois de se divorciar de Diana Dill em 1951, em 1954 casou com Anne Buydens. O nome de nascença de Michael Douglas é Issur Danielovitch Demsky.

