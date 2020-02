Sociedade/Tailândia

Massacre em centro comercial na Tailândia

Militares tailandeses em Pattani em 24 Julho de 2019. (Ilustração) TUWAEDANIYA MERINGING / AFP

Texto por: RFI

Um militar tailandês matou pelo menos 17 pessoas num ataque ocorrido num centro comercial da cidade de Nakkon Ratchasima, no noroeste da Tailândia. Não se sabe quais as motivações que levaram o militar a cometer semelhante massacre. Identificado como o sargento-mor Jakrapanth Thomma, o militar que está em fuga, publicou imagens do sinistro acto na sua página Facebook.