Trinta pessoas morrem em massacre por militar na Tailândia

Um poster da Polícia Anti-Crime tailandesa reclamava, no sábado dia 8 de Fevereiro, a detenção do sargento Jakrapanth Thomma que atacou o centro comercial "Terminal 21" de Nakhon Ratchasima,onde matou trinta pessoas.. ©THAI ROYAL POLICE / AFP

Texto por: RFI

O sargento do exército tailandês implicado no massacre de 30 pessoas no centro comercial "Terminal 21" de Nakhon Ratchasima foi morto no domingo pelas forças de segurança, depois de se ter barricado durante 15 horas com uma quinzena de reféns. Segundo a Polícia tailandesa,a recusa de um crédito imobiliário que lhe foi feita por um banco, teria motivado o acto de Jakrapanth Thomma,militar que matou no quartel o seu chefe de serviço e mais duas pessoas, antes de disparar indiscriminadamente contra as pessoas no centro comercial.