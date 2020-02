Síria/Turquia

Síria: novos confrontos entre tropas turcas e sírias

Presidentes Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin em Sochi 22/10/2019 Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

Texto por: RFI | José Pedro Tavares

Depois do ataque na semana passada, que causou a morte de 8 soldados turcos, esta tarde mais 6 soldados turcos foram mortos pelas forças do regime na zona de Idleb, no noroeste do país, junto à fronteira com a Turquia. Ancara e Moscovo tentam encontrar uma solução, mas no terreno, a Turquia reforçou as suas posições e as tropas de Assad, com o apoio dos russos, continuam a sua progressao em Idleb, onde permanecem os ultimos basti2oes rebeldes e jihadistas.