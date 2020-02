Duelo entre Buttigieg e Sanders nas primárias democratas do New Hampshire

Em mais uma ronda para as suas primárias, depois polémico começo no Iowa, os democratas voltaramm as mesas de voto na terça-feira para prosseguir a maratona destinada a escolher o seu candidato à eleição presidencial americana de Novembro. O veterano social-democrata Bernie Sanders e o jovem Pete Buttigigieg foram as duas principais figuras da votação de New Hampshire, um pequeno estado, mas segundo observadores, importante para a escolha do candidato democrata, devido ao espírito de independência dos seus eleitores.

No pequeno estado de New Hampshire habitado por 1,3 milhões de habitantes, o veterano Bernie Sanders de 78 anos, senador do vizinho Vermont é o grande favorito na corrida à candidatura democrata. Há quatro anos, Sanders obteve uma vitória esmagadora sobre a então sua rival, Hilary Clinton.

Segundo o instituto de sondagens de opinião, The RealClear Politics, as intenções de voto revelavam 28,7% a favor de Bernie Sanders contra 21,3% para o seu rival Pete Buttigieg, cuja vitória controversa no Iowa, reforçou as suas ambições à investidura democrata.

De acordo com os analistas, quatro anos depois da derrota de Hilary Clinton, a obcessão dos democratas é vencer em Novembro o republicano Donald Trump.

Todavia o Partido Democrata está confrontado com o dilema da escolha política.Os democratas terão que escolher entre a "revolução política" de Bernie Sanders abraçada por uma maioria de jovens e as propostas mais moderadas de Buttigieg, antigo edil de South Bend, no estado de Indiana, e de Joe Biden, ex-vice-presidente americano.

A outra novidade desta etapa das primárias democratas, no New Hampshire,é que pela primeira vez, Amy Klobuchar, candidata menos mediatizada e senadora do Minnesota superou nas intenções de voto os pesos pesados Joe Biden e Elizabteh Warren.

