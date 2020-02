Saúde

Coronavirus: perto de 1400 mortos

Pessoas com máscaras de protecção em Hong Kong no passado 9 de Fevereiro. DALE DE LA REY / AFP

Texto por: Liliana Henriques

Na China, o balanço da epidemia de coronavirus ascendeu até hoje a cerca de 1400 mortos, entre os quais 6 membros do pessoal médico. Das perto de 64 mil contaminações recenseadas na China que concentra mais de 99% dos casos, as autoridades contabilizaram um pouco mais de 1700 infecções entre os médicos e enfermeiros que trabalham em contacto com as pessoas que contraíram o vírus.