Desporto

Futebol: Benfica procura regresso aos triunfos, FC Porto impõe pressão

Os jogadores do Benfica foram derrotados pelo FC Porto, 3-2, no passado fim-de-semana. ESTELA SILVA/LUSA

Texto por: Marco Martins

A 21ª jornada do Campeonato português de futebol inicia-se nesta sexta-feira com o encontro entre o Vitória de Setúbal, no entanto todas as atenções estão viradas para os jogos do Benfica e do FC Porto durante o fim-de-semana.