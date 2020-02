Coronavírus: primeira morte na Europa

Turista chinês é a primeira vítima mortal fora da Ásia. O Covid-19, que nas últimas 24 horas tirou a vida a 143 pessoas na China, também já alastrou a África, onde se confirmou o primeiro caso.

O coronavírus fez a primeira vítima mortal na Europa, em França, depois de um idoso chinês de 80 anos de idade, que estava internado, no Hospital Bichat, em Paris, desde o final de Janeiro, não ter resistido à infeccão, anunciou este sábado a ministra da saúde francesa, Agnès Buzyn..

A morte é "a primeira fora da Ásia, a primeira na Europa", disse esta manhã a governante.

Até ao momento, continuam em quarentena 6 dos 11 casos confirmados, sendo que 4 estão já curados e podem deixar o hospital.

O caso do casal chinês com cerca de 30 anos, entre os primeiros casos a ser registados no país, mas também o do médico, internado desde 30 de janeiro, depois de ter sido infectado por um paciente, e que se tratou, aliás, da primeira transmissão em território francês.

Além de França, mais três mortes foram registradas fora da China continental: Filipinas, Hong Kong e Japão.

Quanto ao alastrar do vírus, nas últimas 24 horas, registou-se o primeiro caso em África, no Egipto. O ministério da saúde do país não especificou a nacionalidade do paciente, apesar de ter garantido não ser egípcio.

As autoridades informaram ainda que a pessoa em causa foi de imediato conduzida a um hospital, onde permanece de quarentena.

Na China, centro da epidemia, registaram-se a morte de mais 143 pessoas, nas últimas 24 horas, o que eleva para 1 523 o número de vítimas mortais na China continental.

De acordo com as autoridades chinesas, o número de infectados no interior do país (que exclui Macau e Hong Kong) cresceu 2.641, para 66.492, sendo que no mesmo período, 1 373 pessoas receberam alta hospitalar.

