Coronavírus : Número de mortes sobe para 1770

O número de mortos devido ao novo coronavírus na China continental subiu para 1.770, tendo 105 mortes sido registadas nas últimas 24 horas. No total, o número de pessoas infectadas ascendeu a 70.548 na China continental e estão a ser acompanhadas mais de meio milhão que tiveram contacto próximo com os infectados.

O número de mortes na China continental não pára de aumentar. Nas últimas 24 horas morreram mais 105 pessoas, elevando para 1.770 o número de vítimas mortais do novo tipo de coronavírus (Covid-19).

Fora da China continental, até agora morreram cinco pessoas nas Filipinas, Hong Kong, Japão, França e Taiwan.

Na China continental, o número de pessoas infectadas ultrapassou os 70 mil e estão a ser acompanhadas mais de meio milhão que tiveram contacto próximo com os infectados.

A Comissão de Saúde da China acrescentou que existem mais de 10 mil casos graves de infecção e outros 10 mil foram curados e receberam alta.

O navio de cruzeiro Diamond Princess, ao largo do Japão, continua a ser o principal foco de contaminação fora da China. Esta segunda-feira, foi revelado que há mais 99 pessoas com este coronavírus na embarcação, subindo para 454 o número de infectados num total de 3.700 passageiros. Porém, falta realizar testes a quase duas mil pessoas.

Entretanto, os Estados Unidos repatriaram 300 norte-americanos do Diamond Princess, incluindo 14 casos positivos. Há, pelo menos 40 americanos infectados que foram também hospitalizados no Japão. A Austrália e a Itália também vão repatriar os seus cidadãos, assim como Hong Kong e o Canadá.

Entretanto, centenas de passageiros autorizados a desembarcar do navio Westerdam na semana passada, no Camboja, eram hoje procurados pelo operador de viagens e pelas autoridades cambojanas após ter sido detectado o novo coronavírus num dos passageiros. Das 1455 pessoas a bordo, mais de 1200 desembarcaram e muitas regressaram aos respectivos países. Uma delas, por exemplo, no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, foi diagnosticada com o coronavírus.

