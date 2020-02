Marega fala em “grande humilhação”

Em entrevista à rádio francesa RMC, Moussa Marega falou “numa grande humilhação” ao referir aos insultos racistas de que foi alvo este domingo no estádio D. Afonso Henriques em Guimarães.

O avançado do FC Porto decidiu abandonar o relvado depois de ouvir insultos racistas vindo dos adeptos do Vitória de Guimarães.

“Penso que [os meus colegas de equipa] não compreenderam a minha reacção (…) ficaram chocados com a minha intenção de sair do relvado. Num primeiro momento tentaram acalmar-me. Conhecem-me muito bem e sabem que quando me enervo tenho comportamentos mais duros. Mas a partir do momento em que lhes disse que a decisão estava tomada, com os insultos e os sons de macaco a ecoar pelo estádio, tornou-se inconcebível ficar em campo”, explicou Marega à RMC.

Questionado sobre os adeptos do seu antigo clube, o avançado do FCPorto declarou-se “decepcionado e chocado”, acrescentando nunca ter imaginado “que isto pudesse acontecer aqui, joguei no Guimarães, sempre apoiei o clube, fiz parte da sua história.”

