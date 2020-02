Venezuela / Portugal

Portugal protesta contra decisão de Caracas suspender voos da TAP

O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, durante uma conferência de imprensa no Palácio Miraflores, em Caracas, Venezuela. 14/02/2020. REUTERS/Fausto Torrealba

Texto por: Liliana Henriques

Caracas anunciou ontem a sua decisão de suspender por 90 dias “por razões de segurança” as operações no seu território da transportadora aérea portuguesa TAP, a qual acusa de ter permitido voar nas suas linhas o opositor Juan Guaido com explosivos a bordo. Portugal, pela voz do seu Presidente e do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, protestou contra esta medida que qualifica de "inadmissível".