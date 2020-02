Síria: ONU receia nova catástrofe humanitária

Deslocados sírios da região rural do oeste de Aleppo, são transportados de Hazan próximo de Idlib, no dia 11 de Fevereiro.

A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou nesta terça-feira a criação de corredores humanitários no noroeste da Síria. Bachelet manifestou o seu horror perante a ofensiva das tropas governamentais sírias, apoiadas pela Rússia, para neutralizar o último núcleo de rebeldes existente na atrás citada região.

A ofensiva iniciada nesta terça-feira pelas tropas sírias contra o maior enclave rebelde no noroeste do país, em guerra civil desde Março de 2011, leva as Nações Unidas a recearem uma nova catástrofe humanitária.

Cerca de 900.00 pessoas foram obrigadas a abandonar os seus lares e abrigos em menos de três meses, na regiao de Idlib e estão agora expostas à rudeza do inverno.

Segundo a ONU, crianças morreram, em acampamentos de refugiados cobertos de neve, devido ao rigor do inverno e a crise humanitária poderá atingir proporções maiores se nada for feito para se estabelecer um cessar-fogo, de modo a facilitar o esforço de socorro.

O porta-voz da ONU, David Swanson informou que nos últimos quatro dias, 43.000 pessoas fugiram de Aleppo, onde os combates entre forças governamentais e rebeldes têm sido particularmente violentos.

Swanson afirmou que o número de deslocados atingiu os 300.000, desde o início do mês de Fevereiro.

Segundo confirmou o director da agência da ONU para os assuntos humanitários, Mark Lowcock, a violência dos combates não tem poupado nada.

Hospitais, escolas, zonas residenciais, mesquitas, assim como mercados têm sido alvejados.

A alta comissária da ONU para os direitos humanos, Michelle Bachelet apelou as partes envolvidas no conflito a abrir corredores humanitários, para as populações civis que se encontram retidas nas zonas controladas pelos rebeldes.

Síria:ONU receia nova crise humanitária 02 2020

