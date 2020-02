Macau

Casinos de Macau reabrem as portas confinado o coronavírus

Macau reabre maioria dos seus casinos encerrados desde 4 de fevereiro por causa da propagação do coronavírus Eduardo Leal / AFP

Texto por: João Matos

Macau, os casinos que estavam encerrados por causa do coronavírus vão poder reabrir portas na sua grande maioria nesta noite de quarta para quinta-feiras, mas com uma clientela limitada, tendo em conta que os principais jogadores que são os chineses do continente ainda não podem circular para o território macaense, anunciaram as autoridades locais.