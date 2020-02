Liga dos Campeões: PSG derrotado pelo Borussia Dortmund

O Paris Saint-Germain foi derrotado na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol na deslocação ao terreno dos germânicos do Borussia Dortmund por 2-1.

Os dois primeiros encontros dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreram na terça-feira 18 de fevereiro e já houve duas surpresas.

Erling Braut Haaland apagou franceses do PSG

O Paris Saint-Germain deslocou-se ao terreno do Borussia Dortmund e acabou por ser derrotado pela formação germânica por 2-1.

Aliás o jogo resumiu-se a um duelo entre os jogadores do PSG e o avançado norueguês Erling Braut Haaland.

O avançado norueguês de 19 anos apontou dois golos, aos 69 e 77 minutos de jogo, acabando por ser o herói do clube da Alemanha. Estreante na Liga dos Campeões, primeiro com os Austríacos do RB Salzburgo, e desde Janeiro de 2020 com o Borussia Dortmund, o avançado Erling Braut Haaland já marcou 10 golos e é o melhor marcador na prova.

Os parisienses reduziram o marcador com um tento apontado pelo avançado brasileiro Neymar aos 75 minutos.

Um golo importante para o Paris Saint-Germain para a segunda mão, no entanto os parisienses saíram derrotados deste encontro para o qual eram favoritos.

Neymar, em declarações aos jornalistas, não estava satisfeito com o resultado e com a sua própria exibição.

Neymar, avançado brasileiro do PSG

A segunda mão decorre a 11 de Março no Parque dos Príncipes, em Paris, na capital francesa. Uma vitória por 1-0 pode ser suficiente para a equipa parisiense, beneficiando do golo apontado fora na primeira mão.

Atlético Madrid venceu detentor do título

Os espanhóis do Atlético Madrid venceram por 1-0, na capital espanhola, os detentores do título, os britânicos do Liverpool.

O único tento do encontro foi apontado pelo médio espanhol Saúl Ñíguez aos 4 minutos.

Um triunfo importante para os madrilenos, e sobretudo não sofreram golos, o que significa que na segunda mão o Liverpool terá de vencer no mínimo por 2-0 em Anfield Road.

Nesta quarta-feira decorrem mais dois encontros a contar para os oitavos-de-final: Atalanta (Itália)-Valência (Espanha) e Tottenham (Inglaterra)-RB Leipzig (Áustria).

