Reino Unido anuncia política migratória pós-Brexit restritiva

Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no dia 12 de Fevereiro 2020. REUTERS/Hannah McKay

Texto por: RFI

O Reino Unido acaba de revelar as modalidades da sua nova política migratória pós-Brexit. Neste novo figurino com o qual o governo de Boris Johnson pretende deixar de depender da "mão-de-obra barata" europeia, pretende-se dar prioridade aos trabalhadores altamente qualificados oriundos do mundo inteiro.