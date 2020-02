Japão

2 mortos no Japão e 1 na Coreia do Sul de idosos infectados com o coronavírus

Duas mortes no barco de cruzeiro Diamond Princess de quarentena em Tóquio, Japão por causa do coronavírusois REUTERS/Athit Perawongmetha

Texto por: RFI

As autoridades da China mostram-se satisfeitas com uma baixa espectacular do número de contaminações pelo coronavírus, após medidas drásticas para limitar a propagação da epidemia. Mas aumenta a preocupação no Japão, onde morreram hoje duas pessoas que estavam contaminadas e também uma na Coreia do Sul, que regista ainda um caso de transmissão.