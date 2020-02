Liga dos Campeões: José Mourinho derrotado pelo RB Leipzig

Na quarta-feira 19 de fevereiro, decorreram mais dois encontros dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol. O Tottenham de José Mourinho perdeu em casa por 0-1 frente ao RB Leipzig, enquanto a Atalanta esmagou o Valência por 4-1.

As surpresas prosseguem na Liga dos Campeões europeus de futebol. Na quarta-feira decorreram dois encontros.

Tottenham de Mourinho sem avançados

Os ingleses do Tottenham, comandados pelo treinador português José Mourinho, perderam por 0-1, em casa, frente aos germânicos do RB Leipzig, com o único tento a ser apontado pelo avançado alemão, Timo Werner, de grande penalidade aos 58 minutos.

Um encontro para o qual José Mourinho não podia contar com dois avançados: o sul-coreano Son Heung-min e o britânico Harry Kane. Duas ausências que não vão regressar a tempo para a segunda mão que decorre a 10 de Março.

Atalanta esmagou Valência

Os italianos da Atalanta, que participam pela primeira vez na Liga dos Campeões, esmagaram os espanhóis do Valência por 4-1 no Estádio San Siro em Milão, casa emprestada ao clube transalpino, visto que o Estádio da equipa de Bérgamo está em obras.

Os golos do clube italiano foram apontados pelo avançado esloveno Josip Iličić, pelo médio suíço Remo Freuler, e pelo defesa holandês Hans Hateboer que bisou. Quanto ao único tento dos espanhóis foi apontado pelo avançado russo Denis Cheryshev.

Na segunda mão, a 10 de Março em território espanhol, o Valência terá de vencer pelo menos por 3-0 para alcançar o apuramento.

Recorde-se que na terça-feira 18 de fevereiro os germânicos do Borussia Dortmund venceram por 2-1 os franceses do Paris Saint-Germain, enquanto os espanhóis do Atlético Madrid derrotaram por 1-0 os ingleses do Liverpool.

