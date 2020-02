Liga Europa: Portugueses entram em acção nos 16avos

A primeira mão dos 16avos-de-final da Liga Europa de futebol decorre nesta quinta-feira 20 de fevereiro com quatro clubes portugueses em acção: Benfica, Porto, Sporting CP e Sporting de Braga.

Portugal, que não tem nenhum representante na Liga dos Campeões, está com um número recorde de clubes nos 16avos-de-final da Liga Europa com quatro equipas.

Sporting CP, primeira mão em Portugal

O Sporting Clube de Portugal é o único clube a começar esta eliminatória em território luso, recebendo os Turcos do İstanbul Başakşehir no Estádio José Alvalade em Lisboa.

Recorde-se que os leoninos terminaram no segundo lugar no Grupo D com 12 pontos, atrás dos austríacos do LASK.

Benfica, Porto e Sporting de Braga jogam pela Europa fora

O Benfica, que integrou a Liga Europa após o 3° lugar obtido na fase de grupos da Liga dos Campeões, desloca-se ao terreno do Shakhtar Donetsk, clube também proveniente da Liga Milionária.

O FC Porto viajou até à Alemanha para defrontar o Bayer Leverkusen, equipa proveniente da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição, treinador português dos Dragões, voltou a falar do ‘caso Marega’ afirmando que naquele momento a equipa não abandonou o relvado para não infringir regras que possam penalizar o clube.

Sérgio Conceição, Treinador do FC Porto

Recorde-se que no passado domingo, o avançado maliano Moussa Marega recusou-se a permanecer dentro das quatro linhas em Guimarães, após ter sido alvo de insultos racistas por parte dos adeptos do clube vimaranense, num encontro que acabou com um triunfo dos Dragões por 1-2.

O Sporting de Braga desloca-se ao terreno dos escoceses do Rangers, clube situado em Glasgow. Os bracarenses fizeram uma fase de grupos sem nenhuma derrota, com quatro triunfos e dois empates, e chegam a este encontro na máxima força.

O Sporting de Braga pode contar com o médio ofensivo português, Trincão, vendido ao FC Barcelona no mercado de inverno por 31 milhões de euros, ele que permanece no clube até ao fim da temporada.

A segunda mão dos 16avos-de-final decorre a 27 de fevereiro.

