Liga Europa/Marco Paixão: «Sporting venceu de forma categórica»

A primeira mão dos 16avos-de-final da Liga Europa decorreu na quinta-feira 20 de fevereiro com apenas um triunfo português, o Sporting tendo vencido o İstanbul Başakşehir por 3-1.

Um triunfo e três derrotas, eis o balanço da jornada europeia para os clubes portugueses que ainda estão presentes na Liga Europa.

Sporting CP venceu de forma categórica

O Sporting Clube de Portugal foi o único clube a jogar em território luso, no Estádio José Alvalade em Lisboa, e o factor casa acabou por ser favorável. Os leoninos venceram por 3-1 os turcos do İstanbul Başakşehir.

Os golos do Sporting CP foram apontados pelo defesa uruguaio Sebastián Coates, pelo avançado esloveno Andraž Šporar e pelo avançado argentino Luciano Vietto.

Marco Paixão, avançado português de 35 anos do clube turco do Altay, analisou o encontro, não se mostrando surpreendido com o triunfo luso. Para Marco Paixão, com mais ou menor dificuldade, o Sporting CP vai alcançar o apuramento e acredita que os outros clubes portugueses também vão seguir em frente.

Marco Paixão, avançado do Altay

SL Benfica, FC Porto e Sporting de Braga derrotados

O Benfica deslocou-se e perdeu no terreno dos ucranianos do Shakhtar Donetsk por 2-1. O único tento lisboeta foi apontado pelo médio português Pizzi de grande penalidade, enquanto os golos ucranianos foram apontados pelo avançado brasileiro Alan Patrick e pelo médio ucraniano Viktor Kovalenko.

Recorde-se que o Benfica integrou a Liga Europa após o 3° lugar obtido na fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol.

O FC Porto viajou até à Alemanha e perdeu frente ao Bayer Leverkusen por 2-1. O único tento dos Dragões foi apontado pelo avançado colombiano Luis Díaz, enquanto os dois golos germânicos foram marcados pelo avançado argentino Lucas Alario e pelo médio alemão Kai Havertz.

O Sporting de Braga deslocou-se ao terreno dos escoceses do Rangers, clube situado em Glasgow, e perdeu por 3-2. Os bracarenses estiveram a vencer por 0-2 com tentos do brasileiro Fransérgio e do espanhol Abel Ruiz. No entanto os escoceses reagiram e marcaram três golos pelo médio inglês Joe Aribo e pelo avançado romeno Ianis Hagi que bisou.

Recorde-se que os bracarenses fizeram uma fase de grupos sem nenhuma derrota, com quatro triunfos e dois empates, sofrendo assim o primeiro desaire nesta Liga Europa versão 2019/2020.

A segunda mão dos 16avos-de-final decorre a 27 de fevereiro.

