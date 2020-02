Afeganistão/Política

Afeganistão: trégua parcial entre forças governamentais e talibãs

Forças de Segurança afegãs mantêm vigilância, depois de um atentado-suicida em Cabul, no dia 11 de Fevereiro de 2020 REUTERS/Omar Sobhani

Texto por: RFI

A trégua parcial assinada à partir da meia-noite no Afeganistão continua a ser respeitada e segundo observadores poderá significar um momento decisivo na guerra entre as forças governamentais e os talibãs. Somente registaram-se alguns ataques isolados que poderiam ameaçar o processo. As populações civis foram às ruas em todo o Afeganistão, para celebrar o cessar-fogo parcial no país.